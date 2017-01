Alyson se avergüenza de sus lágrimas: “Me sentí estúpida”

Toño Sanchís ha sido el protagonista de uno de los primeros roces de la casa y ha hecho llorar a Alyson. La americana quiso abrirse con sus compañeros contando anécdotas sobre su infancia y parece ser que él no la ha tomado en serio. “Estaba explicando cómo era mi infancia, que lo pasé mal, y no sentí empatía por su parte y no me tomaba en serio”, ha contado ella entre lágrimas. Al salir del confesionario le ha contado a Toño las razones por las que se había roto a llorar con ‘El Súper’ y le ha confesado que se avergüenza de ello.