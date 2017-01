Belén, sobre ‘GH VIP’: “Lo que me pagaron me lo gané, no como otros que están ahí que no hacen nada”

Belén Esteban, la que fue ganadora de ‘GH VIP’, no está de acuerdo con la manera de ganarse el sueldo que tienen algunos en esta edición, ya que no están aportando nada. “Lo que me pagaron me lo gané, no como otros que están ahí que no hacen nada”, ha dicho nuestra colaboradora. Y ha continuado diciendo: “Me contrataron para un trabajo y lo hice de 10”. Confiesa que no está orgullosa de ciertos comportamientos que tuvo dentro de la casa pero asegura que prefiere salir ganándose el sueldo como se lo ganó.