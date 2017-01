Belén: “No he hablado ni con los concursantes de ‘GH VIP’ ni con mis compañeros para que den de lado a Toño”

Tras ver ‘GH VIP’, Belén Esteban ha querido dejar algo claro: “Se meten con nuestro programa y vamos a ver, yo no he puesto a nadie una pistola en la cabeza para que esté conmigo, cada uno tiene su personalidad para saber lo que tiene que hacer”. Belén conoce a algunos de los concursantes del reality pero asegura que no les ha llamado: “No he hablado ni con ellos ni con mis compañeros para que den de lado a Toño”.