Rafa Mora: “Toño Sanchís me dio la espalda”

“Toño me dio la espalda, no me contestaba ni a las llamadas ni a los mensajes”, ha explicado Rafa Mora de Toño Sanchís, fue su representante y le echa en cara que le diera de lado cuando su nivel de trabajo descendió. Después, cuando volvió a aumentar, le vio y le preguntó quién le llevaba: “Le pregunté que dónde estaba la cámara oculta”.