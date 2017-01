Mila Ximenez: “Creo que Dulce vuelve a la vida de Chabelita Pantoja”

Mila Ximenez cree que Dulce va a volver a la vida de Chabelita, ya que “Isa Pantoja no tiene nada claro que cuando se instale en Madrid no venga Dulce a ayudarle con el niño”. Además, nuestra colaboradora ha contado que Chabelita no quiere vivir ni en un barrio ni en un pueblo, es más, quiere elegir la milla de oro para vivir en Madrid.