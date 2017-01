Chelo está harta de 'bromitas' en 'Sálvame': "A lo mejor me compensa irme ya"

A las 18.10 h. de la tarde, una alarma ha sonado en el plató de ‘Sálvame’ ¿El motivo? Era la primera vez hablaba Chelo Gª Cortés. Se trata de una broma recurrente pero, esta vez, la colaboradora lo ha negado y se lo ha tomado fatal. Es más, cuando Paz Padilla ha transmitido el mensaje de Valldeperas: “Les compensa que estés aquí aunque hables poco”, ella ha contestado lo que menos esperábamos: “Igual a mí me compensa irme ya”. La cosa ha acabado en lágrimas.

Que Chelo habla poco se ha dicho mucho en 'Sálvame'. Es más, los directores la han cronometrado e incluso le han dado minutos para que diga todo lo que, asegura, no le da tiempo a contar. Sin embargo, esta vez ha sido distinto.

A media tarde, una alarma se ha escuchado en plató y era para celebrar las primeras palabras de la colaboradora y Chelo se ha mosqueado: "Es mentira, he hablado" y ha citado todos los temas en los que ha intervenido.

Sus compañeros continuaban con la broma, es más, se ha llegado a dudar si su salario compensa su trabajo: "A los directores les compensa que estés aquí aunque hables poco”, le ha transmitido Paz Padilla pero Chelo, harta, ha contestado: "Igual a mí me compensa irme ya. A lo mejor este pitorreo no me compensa ya".

Sus compañeros han intentado tranquilizarla, también el director, pero lo cierto es que a Chelo se le ha escapado alguna lágrima. Aguanta la broma, pero no que digan que no habla cuando sí lo hace.