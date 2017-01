Chelo está harta de ‘bromitas’: “A lo mejor me compensa irme ya”

A las 18.10 h. de la tarde, una alarma ha sonado en el plató de ‘Sálvame’ ¿El motivo? Era la primera vez hablaba Chelo Gª Cortés. Se trata de una broma recurrente pero, esta vez, la colaboradora lo ha negado y se lo ha tomado fatal. Es más, cuando Paz Padilla ha transmitido el mensaje de Valldeperas: “Les compensa que estés aquí aunque hables poco”, ella ha contestado lo que menos esperábamos: “Igual a mí me compensa irme ya, no me compensa este pitorreo”.