Kike Calleja: “Isa Pantoja y Alejandro no se ven desde Nochevieja”

Isa Pantoja no ha querido responder a las preguntas de Kike Calleja pero el reportero ha podido averiguar algunas cosas. Según nos ha contado, Isa aún no está instalada en Madrid sino que está por el momento en casa de su representante, está buscando casa y colegio para su hijo y, al parecer, Dulce vivirá con ella en Madrid. Además, ha apuntado que con Alejandro que la cosa no debe estar muy bien “porque no se ven desde Nochevieja”.