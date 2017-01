Contreras, sobre su cumpleaños: “Ya habrá celebraciones mejores y más abundantes”

Mientras Contreras celebra su cumpleaños aferrado a la mascota que dice haberle devuelto la sonrisa, su hermano Cayetano lo disfruta por todo lo alto en Marrakech. “Ya habrá celebraciones mejores y más abundantes, ¡sin duda! Pero hoy, al menos, no me falta el cariño de quienes me importan y realmente cuentan en mi vida… Día de amigos, mi padre y Elliot. Mi precioso pequeñín”, ha escrito Julián en su cuenta de ‘Instagram’. Por otro lado, Cayetano nos ha deleitado con fotografías de ese estupendo viaje junto a Kiko Rivera.