M. Ximénez, a Paz: “Es muy valiente decir que hemos tenido diferencias, a veces yo tampoco he estado oportuna”

Tras las informaciones publicadas, Paz Padilla ha dejado claro que no deja ‘Sálvame’ y que no tiene problemas con los colaboradores más allá de los desencuentros “como hermanos” que vemos en directo. Ha aludido al que tuvo con Mila y la colaboradora ha respondido: “Lo que se ha visto se ha visto, es muy valiente decir que hemos tenido ciertas diferencias y, a veces, yo tampoco he estado muy oportuna. Con Jorge Javier también la he tenido y para mí es como mi hermano”. Además, deja claro que le ha pedido disculpas y ella las ha aceptado.