A Terelu no le sorprenden las críticas de su compañeros de 'Sálvame'...

Terelu Campos estaba muy nerviosa antes de entrar a ‘GH VIP’, donde ha estado cinco días para ayudar a los concursantes con una prueba. Sin embargo, se ha sorprendido a sí misma porque nada más entrar, le casa le dio tranquilidad: “Me he relajado, si ha servido para que alguien me conozca algo más, para que alguien se haya divertido con algo u que haya tenido una sentimentalidad, fenomenal”. Lo que no le han sorprendido son las críticas de sus compañeros…