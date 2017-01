Las insinuaciones de Bárbara Rey a Chelo en ‘Diario Ché’

“Te viniste a vivir a mi casa porque me tenías que proteger”, le decía ella a Chelo por aquel entonces. En la sección ‘Diario Che’, Bárbara hablaba indirectamente de un amor no correspondido que tenía en esa época: “Cuando ya llevas un tiempo con una persona y no te responde ni como amor ni como nada, entonces terminas por romper”, contaba la vedette.