Chelo Gª Cortés, a Bárbara Rey: “La que has hablado eres tú, yo jamás te he traicionado”

Chelo Gª Cortés ha sido muy amiga de Bárbara Rey y Carlota Corredera, haciéndose eco de la polémica, ha preguntado a la colaboradora de ‘Sálvame’: “Una persona nos dice que te preguntemos si tú has hablado a título personal sobre este tema con el Rey emérito por teléfono”. La aludida ha preferido ‘pasar palabra’, pero sus compañeros han hecho una ‘recreación’ del momento. Al parecer, Bárbara Rey se ha enfadado con Chelo y le ha mandado un mensaje que ha acabado con la paciencia de la colaboradora: “En este país la que has hablado eres tú, yo no te he traicionado en mi vida” y es que, como ha demostrado ‘Sálvame’, quien describió esta situación fue la propia Bárbara ante las cámaras aunque, eso sí, sin dar nombres.