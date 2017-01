Belén Esteban: "Me voy de plató porque no puedo hablar"

Belén insiste, en su conflicto judicial con Toño Sanchís está "segurísima" de lo que va a pasar. Recuerda que ya hay "un reconocimiento de deuda" ya que él le devolvió más de 370.000 euros y Matamoros se preguntaba cómo no se lo reclamó antes. Ante esta pregunta, Belén se ha ido de plató: "Me salgo porque no puedo hablar. Cuando acabe todo daré un año y cuando lo dé va a saber la gente lo que hubo ese año", ha dicho.