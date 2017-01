Belén Esteban, a Toño Sanchís: “Mi hermano me quiso quitar de la tele por cómo me veía, pero a ti no te interesaba”

Toño Sanchís asegura que la familia de Belén sintió vergüenza por su paso por ‘GH VIP’ y añade que Belén no se fiaba de su familia, en concreto que tuvo un problema con uno de sus hermanos. Belén sabe que pretende hacerle daño hablando de su familia y responde: “Mi hermano me quiso quitar de la tele de cómo me veía, pero a ti no te interesaba y si tú te avergonzabas de mí, bien que trincaste el dinero, es más, doné el premio de ‘GH VIP’, 100.000 euros y tú te llevabas un porcentaje y me lo echaste en cara”.