Justo confirma que Agustín Pantoja le pidió dinero para Isabel pero no pudo ayudarle

Justo Molinero ha estado en ‘Sálvame’ y ha confesado que Agustín Pantoja le pidió dinero en su día para Isabel pero no pudo ayudarle. Cuenta que ella no se ha puesto en contacto con él en ningún momento y es por ello, entre otras cosas, por lo que está muy dolido con la cantante. “No puedo hacer que me quiera si no me quiere querer”, ha dicho Justo. Aun así, asegura que siempre estará ahí para lo que ella necesite.