¿Por qué está enfadada Pantoja con J.J.?

Jorge Javier Vázquez ha respondido alto y claro a las insinuaciones de Isabel Pantoja y ha querido que su sobrina, Anabel, le explique qué ha hecho para que la cantante se enfade: “No me ha dicho que está molesta contigo pero cuando sale y ve que a lo mejor no la has apoyado lo que ella pensaba o lo que sea, a lo mejor se ha enfadado”.