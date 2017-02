Anabel Pantoja, sobre las palabras de J.J. sobre su tía: “Me tenía que haber ido”

Anabel Pantoja se bloqueó cuando escuchó la repuesta de Jorge Javier Vázquez a Isabel Pantoja, que le dijo a la cantante: “¿De dónde vengo yo? De trabajar, usted viene de la cárcel”. 24 horas después, Anabel explica que se bloqueó, escuchó muchas cosas que no le gustaron, es más, quiso marcharse, pero por respeto al programa no lo hizo. Quiere dejar claro que no es la portavoz de su tía, no quiere comentar cómo ha reaccionado porque es “algo íntimo” y pide que se respete su decisión: “Ayer lo pasé excesivamente mal, estoy entre la espada y la pared”.