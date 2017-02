J.J. Vázquez, de Pantoja: "Suscribo todo lo que dije, me da igual cómo le haya sentado"

Tras su alegato en respuesta a las declaraciones de Pantoja, Jorge Javier Vázquez asegura que suscribe sus palabras: “No retiraría nada”. Es más, le ha dicho a Anabel Pantoja que no quiere ahondar en la reacción de su tía a sus palabras: “Me da igual cómo le haya sentado, cómo se encuentra, no me interesa nada”. Sin embargo, la polémica continúa...

24 horas después de la arrolladora respuesta de Jorge Javier Vázquez a las insinuaciones de Isabel Pantoja, Anabel Pantoja confiesa que ha visto a su tía pero evita dar detalles: “Pensé que iba a dormir peor, pero he dormido bien”, dice Anabel; “Yo ayer dormí como Dios, no sé por qué, pero dormí como Dios”, ha comentado J.J.

El presentador ha dejado claro que no se arrepiente de nada: “Suscribo lo que dije ayer, no retiraría nada”. Es más, reconoce que en otro momento habría preguntado a Anabel por su tía, pero ahora no: “Me da igual lo que sienta o cómo se encuentra, no me interesa nada. No voy a intentar ahondar en la reacción de la señora Pantoja, me da igual cómo le haya sentado”.

Anabel Pantoja, sobre las palabras de J.J. sobre su tía: “Me tenía que haber ido”

Anabel explica que durante el alegato de J.J. se bloqueó, escuchó muchas cosas que no le gustaron, es más, quiso marcharse, pero por respeto al programa no lo hizo. Quiere dejar claro que no es la portavoz de su tía, no quiere comentar cómo ha reaccionado porque es “algo íntimo” y pide que se respete su decisión: “Ayer lo pasé excesivamente mal, estoy entre la espada y la pared”.



Anabel Pantoja, a J.J.: “Todavía no he visto que mi tía te nombre”

El presentador vio claras alusiones en las declaraciones de Isabel Pantoja, es más, cuando aseguraba querer a su perrita a pesar de donde venía, el presentador le recordó: “Yo no le regalé a la perrita, se la entregué”. Sin embargo, Anabel le ha dicho al presentador que aún no ha escuchado que su tía le nombre y J.J. se lo ha dejado claro: “En todas las conversaciones que he tenido con la señora Pantoja se hablaba de la perra y ella me recordaba que se la regalé yo, no hay lugar a dudas”.

J.J. Vázquez se someterá al PoliDeluxe



La polémica continúa, las dudas surgen y María Patiño le ha ofrecido a Jorge Javier Vázquez que se someta al PoliDeluxe para aclararlas. El presentador cree que en en este trabajo hay que estar “con todas las consecuencias”, si hay algo que deteste es “la tibieza” y, por ello, acepta la propuesta.