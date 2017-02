J.J. Vázquez, sobre Pantoja: “Me da igual lo que sienta y cómo haya reaccionado”

Tras su alegato en respuesta a las declaraciones de Pantoja, Jorge Javier Vázquez asegura que suscribe sus palabras: “No retiraría nada”. Es más, le ha dicho a Anabel que no quiere ahondar en la reacción de su tía a sus palabras: “Me da igual cómo le haya sentado, cómo se encuentra, no me interesa nada”.