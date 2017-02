María Patiño: “Me parece que el victimismo lo utilizan tanto Anabel como su tía”

María Patiño no entiende la postura de Anabel Pantoja y ha querido posicionarse de parte del presentador. “Me parece que el victimismo lo utiliza tanto Anabel como su tía, es muy fácil sentarse aquí, agachar la cabeza y no contestar”, ha dicho la colaboradora. Cree que tenía que haber contestado a Jorge Javier y no callarse, ya que el victimismo no funciona.