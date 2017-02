Rafa, a Chelo: “Cuando le ha interesado ha estado al lado de Pantoja y cuando no, no”

Rafa Mora ve algo de “interés” en la amistad que tuvieron Chelo García Cortés e Isabel Pantoja: “el mismo interés que he tenido yo por Isabel lo ha tenido ella por mí”, ha contestado Chelo. Sin embargo, el desencuentro no había hecho más que empezar: “Cuando le ha interesada ha estado al lado de Isabel Pantoja y cuando no, no”; “a ella le vino bien que la defendiera y yo la defendí porque me dio la gana”.