Rafa Mora: “Kiko Rivera no me malmete contra ‘Sálvame”

Rafa Mora imagine que su amigo Kiko Rivera estará afectado por lo que dijo Jorge Javier Vázquez de su madre, Isabel Pantoja, pero asegura que no trata esos temas con él. El resto de colaboradores no entiende el silencio de Rafa, pero él insiste en que no tratan estos temas. Es más, asegura que el DJ “no malmete” contra el programa.