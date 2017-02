Pepi Valladares, a J.J. Vázquez: “Isabel Pantoja utiliza a las personas”

Pepi Valladares, exasistente de Isabel Pantoja, asegura que la cantante "no da la cara" y que aprovecha los escenarios o los platós para lanzar mensajes. En la última entrevista de Isabel , Jorge Javier Vázquez se dio por aludido y Pepi le aconseja: "Jorge, Isabel no es amiga de nadie, va utilizando a las personas y cuando no le conviene lo tira como un pañuelito”.