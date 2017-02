Lo mejor de 'Sálvame' (06/02/17)

Jorge Javier Vázquez vio claras alusiones a él en la última entrevista de Isabel Pantoja y no dudó en responder de una forma clara y rotunda. Días después, el presentador mostró algunos mensajes que intercambió con la cantante en el pasado y Anabel Pantoja critica que lo haya hecho. Ahora, el presentador explica que si los mostró fue porque quería que la gente viera el tipo de relación que tenían antes y, así, comprender el motivo de su enfado. Además, asegura que no enseñará más mensajes: “No quiero que tú tía ni se sienta amenazada ni intranquila, no. El tema de los whatsapps, he enseñado los que quería enseñar y todos creo que son inocuos para tu tía”.