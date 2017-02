Belén Esteban: “Quiero dejar muy claro que no estoy arruinada”

Belén Esteban ya no se calla y ha querido desmentir que esté arruinada. “Soy muy afortunada por tener mi trabajo, mis dos casas, una chica que trabaja en mi casa y mi estilista”, ha reconocido la colaboradora. No está dispuesta a permitir que Toño Sanchís diga cosas que no son verdad: “Dice que no pago a Hacienda y es mentira. Si yo no pagase a Hacienda tendría mi nómina embargada, cosa que no la tengo”, ha dicho Belén.