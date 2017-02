Belén Esteban, de Toño Sanchís: “No quiero dar pena, he contado mi vida y él se ha beneficiado durante 9 años”

Belén Esteban cuenta que está hundida por las deudas en una publicación pero la colaboradora y Toño Sanchís responde asegurando que “nunca” ha querido pagar a Hacienda. Sin embargo, la colaboradora de ‘Sálvame’ matiza que no está arruinada, sino que ha tenido que emplear sus ahorros para hacer frente a deudas: “Gracias a Dios tengo un buen sueldo, sigo teniendo mis casas, pero el dinero que tengo ahorrado me lo he tenido que gastar”.