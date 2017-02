Belén: “Sólo me han embargado una vez la nómina, pagué y levantaron el embargo”

En sus declaraciones a una conocida publicación, Belén Esteban explica que se ha quedado sin ahorros porque ha tenido que hacer frente a una deuda con Hacienda que le está afectando. A esta situación se suma su conflicto judicial con Toño Sanchís, su exrepresentante, que también le supone un fuerte gasto.

Sanchís ha respondido en 'El programa de Ana Rosa', donde asegura que Belén "nunca" ha querido pagar a Hacienda. Además, afirma que está hundida “por su mala cabeza” y, ahora, Belén Esteban desmiente.

En primer lugar, ha aclarado que no está arruinada sino que ha tenido que emplear sus ahorros para hacer frente a sus deudas: “Gracias a Dios tengo un buen sueldo, sigo teniendo mis casas, pero el dinero que tengo ahorrado me lo he tenido que gastar”. Además, ha explicado que no ha aceptado el dinero que le han ofrecido sus compañeros porque tiene que salir “sola” de esta situación.

Belén Esteban: “Sólo me han embargado una vez la nómina, pagué y me levantaron el embargo”

Toño Sanchís también ha asegurado en 'El programa de Ana Rosa' que su exrepresentada ha tenido diferentes embargos pero la aludida lo desmiente una vez más: “A mí solamente me han embargado una vez mi nómina, el mes pasado. Tenía que pagar unas cosas y pagué, se han hecho las cosas bien y me han levantado el embargo”.

Irónica, la colaboradora ha exclamado: “¡Si soy la tía más investigada con Ronaldo de este país”, afirma que su situación está “intacta” y que paga todos los meses lo que se ha acordado.

Por otro lado, ha asegurado que nunca ha pedido dinero a sus jefes, sólo que le adelantaran el de sus últimos ‘Deluxe’ “para hacer frente a unos pagos” ya que este tipo de trabajos se cobran a 90 días. Es más, ha pedido a Ana Rosa que diga si ha pedido dinero cuando trabajaba en su programa.

Tras su entrevista a solas con J.J. Vázquez, Belén ha vuelto al plató y ha concluido dejando algo claro a su exrepresentante: “Sé que vas a morir matando, pero sigue”.