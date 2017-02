'Sálvame' aclara que el concierto de Isabel Pantoja en Barcelona se celebrará

Teníamos rumores que apuntaban a que el concierto de Isabel Pantoja en Barcelona podría suspenderse debido a una baja venta de entradas. ‘Sálvame’ ha querido aclarar que son solo rumores y que en ningún caso se anulará. “A mí me encanta que el concierto no se suspenda porque de ello no solo depende el trabajo de Isabel Pantoja si no de mucha gente que hay detrás trabajando”, ha dicho el presentador.