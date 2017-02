Diego Matamoros, sobre su padre: “No me importaría llegar a un entendimiento, por lo menos vernos y saludarnos”

En declaraciones a MorninGlory, Diego Matamoros asegura que su padre Kiko no ve a su nieta desde el día que nació y la pequeña va a cumplir 3 años: “Siempre ha tenido esa oportunidad para poder disfrutarla y no lo ha hecho nunca. Eso le va a pasar factura”. Sin embargo, por otra parte, Diego asegura que no le importaría llegar a un “entendimiento” con su padre para suavizar la tensión: “Por lo menos que te vea y te salude, pero los dos somos muy cabezones”.