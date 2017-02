Echando la vista atrás: Imaginamos lo que nos espera en los #2000Sálvames

'Sálvame' se prepara para celebrar su programa 2000 lleno de amor. En San Valentín será su aniversario y no es la primera vez que lo celebran por todo lo alto. Ya convirtieron el plató en una caseta de la Feria de Abril el primer año, jugaron al ‘Un, dos, tres’ cuando contaban 516 programas, se convirtieron en dioses de su particular olimpo… No sabemos qué ocurrirá el 14 de febrero, pero echando la vista atrás podemos hacernos una idea de lo que nos espera.