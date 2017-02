El ex de Macarena tiene una confesión: “Hemos tenido encuentros desde agosto”

Ian, ex de Macarena, se ha decidido a hablar públicamente de los encuentros que ha mantenido con Macarena. Ambos estuvieron tres años juntos cuando tenían 18 años. Desde el final de su relación han mantenido más encuentros y una estrecha relación. Ian asegura que en verano de 2016 mantuvo un encuentro íntimo con Macarena y afirma que “siente debilidad por mí, cuando me ve se olvida de su pareja”. Además “el día 2 de enero estuvimos en una discoteca, vino a agobiarme y a decirme que le llevara a mi casa. Le dije que no” asegura Ian. Rafa Mora no se ha creído nada de lo que afirma el ex de su novia.