Anabel Pantoja: "Mi tía y Raquel Bollo ya han hablado"

Raquel Bollo ha explicado ante las cámaras de 'Sálvame' que no estaba invitada al concierto de su antes amiga, Isabel Pantoja, y añadía que no pintaba "nada" allí dado que su relación ahora es "nula". Sin embargo, parece que algo ha cambiado y es que, según Anabel Pantoja, su tía y Raquel ya han hablado. Al parecer, la cantante no sabía que Raquel no iba a asistir al concierto y finalmente hablaron por teléfono. Ambas han llegado a la conclusión de que tienen una conversación pendiente para resolver los problemas que han surgido.