¿Qué pasó en el backstage del concierto de Isabel Pantoja?

Anabel Pantoja estuvo en el backstage del concierto de la tonadillera pendiente de que todo marchase bien. Cuenta que Isabel no tuvo apenas tiempo ni para cambiarse, y en sus descansos se dedicó únicamente a ponerse el traje correspondiente y tomarse un refresco. “Yo me dedico a ayudarla en lo que necesite”, cuenta la colaboradora. Reconoce también que no pudo disfrutar del concierto porque “estaba muy nerviosa y estaba pendiente de muchas cosas”.