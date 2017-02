Yurena, a su exnovio: “Un perdón, cuando es real, no se hace en televisión”

El exnovio de Yurena escogió el plató de ‘Sálvame’ para pedirle una segunda oportunidad: “Me he dado cuenta de que lo he hecho mal”. Pero parece ser que no acabó de convencerla: “Un perdón, cuando es real, no se hace en televisión (…) no he sufrido mayor humillación en mi vida”, le dijo ella. También cree que si ha intentado serle infiel nada más comenzar la relación, no se quiere imaginar lo que puede hacer cuando pase un año.