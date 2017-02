Kiko M.: “Estoy dispuesto a sentarme a hablar con total honestidad con mis hijos”

Diego Matamoros intervenía en ‘Sálvame’ con motivo de la polémica con su exrepresentante, Jorge Banco. Se declaraba “traicionado” por él y le daba las gracias a su padre, Kiko Matamoros, por su ayuda a pesar del distanciamiento que viven. Esto nos hace pensar en una reconciliación, pero Kiko Matamoros ha explicado: “Estoy dispuesto a hablar con total honestidad y respeto con mis hijos, no me niego, pero tampoco me abro a cualquier solución”.