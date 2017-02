Manuel Cortés, de Jorge Blanco: “Ni tengo desconfianza, ni me preocupo por los demás”

Manuel Cortés ha salido en defensa de su representante tras la polémica: “Ni tengo desconfianza ni tampoco me preocupo por los demás (…) él conmigo es genial”. Asegura que no va a dejar de ser su representado, ni tampoco su madre, que a día de hoy “también forma parte del equipo de Jorge Blanco y no ha tenido ningún problema”. Y ha añadido: “Yo no manejo las cantidades que manejan Diego y Laura Matamoros”.