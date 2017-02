Chelo, de Bárbara: “Me ha dolido que me trate como si no me conociera”

Chelo se siente dolida tras los desplantes de Bárbara Rey cuando se acercó a entrevistarla: “Me ha dolido que me trate como si no me conociera (…) si ella me da la espalda es su problema”. La colaborada ha reconocido que piensa pasar de ella a partir de ahora y ha lanzado un claro mensaje: “Están a mi lado los que tiene que estar, los que se han alejado de mí por estar en ‘Sálvame’ es porque no tienen que estar”.