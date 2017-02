Kiko Matamoros, a Lydia Lozano: “¿Y este rapto de niñata?”

No es la primera vez que Lydia acaba saliendo mosqueada del plató de ‘Sálvame’. Esta vez por culpa de Kiko Matamoros, que no ha parado de interrumpirla. Aun así, ha salido en busca de ella y se ha atrevido a decirle: “¿Y este rapto de niñata?”. La colaboradora cree que no le deja hablar y ha decidido salir.