¿Qué ha provocado el distanciamiento de Matamoros y su hijo? Buscamos las claves

Todo empezó en el ‘Deluxe’. Fue en mayo de 2014, cuando Diego Matamoros se sometió a un PoliDeluxe en el que afirmó que no consideraba “buen padre” a Kiko Matamoros. Esta afirmación provocó una oleada de reacciones, la primera la de Kiko: “No me tuve por un padre modelo, pero no es agradable escucharlo de tu hijo”,decía.

La polémica creció y también intervino Marián Flores, exmujer de Kiko y madre de Diego y Laura. En directo en ‘Sálvame’, aseguró que Kiko “no atendió bien económica y sentimentalmente a sus hijo”.El aludido desmentía el testimonio y pedía perdón a sus hijos: “He sido muy torpe, le he puesto la guinda a lo que lleva haciendo 16 años, os quiero mucho”.

Tras meses de polémica, Diego hablaba de Makoke, mujer de su padre: “Todo es por Makoke. Mi padre ha decidido apoyar a una persona con la que yo no me hablo desde hace tres años. Es como la madrastra mala de las películas”. Unas declaraciones contra las que respondía Kiko: “Lo que está claro es que el amor y la paciencia de un padre no son infinitos y supongo que habrá sido consciente de ello antes de decir lo que ha dicho. Yo me casaré con la mujer que yo quiera y no con la que quieran los demás y no voy a admitir ni pulsos ni bobadas”.

Y, pasados los días, Kiko Matamoros tomaba una decisión: guardar silencio, al menos en lo público. “El circo va a tener un payaso solo, conmigo que no cuente”, decía Matamoros y añadía: “Ni voy a estar, ni quiero saber lo que se dice, ni lo que pasa”.

Sin embargo, hubo más capítulos. Kiko Matamoros dedicó a su hijo una dura carta y, pasados los meses, confesaba que le gustaría que no hubiera pasado nada de lo ocurrido y que todos fueran capaces de “enmendar los errores”.

Al principio, Makoke se mantuvo al margen pero cuando sustituyó a Matamoros durante unos días en ‘Sálvame’, dijo ante las preguntas del equipo: “Si me dicen qué hacer, lo hago”.Además, reconocía que se equivocó al principio: “A lo mejor dejé un poco de lado a Kiko y me importaba que se estaban metiendo conmigo”.

El siguiente capítulo tuvo como protagonista una demanda, la que Makoke iba a interponer contra Diego por unas declaraciones en una publicación. Kiko Matamoros apuntaba entonces que la pelota estaba en el tejado de su hijo, ya que dependiendo de su actitud en el acto de conciliación, la situación podría tomar un rumbo u otro.

Y la boda de Kiko y Makoke también fue objetivo de crítica. “Nos casamos en verano, con o sin mis hijos”, aseguró Matamoros en una publicación en mayo de 2016 y sus declaraciones tuvieron respuesta. En concreto la de Diego, que consideraba esta portada “una provocación”.

Pero tras la boda casi todo ha sido silencio. Diego y Laura Matamoros han vuelto a la actualidad por los problemas con su exrepresentante, Jorge Blanco, a quien reclaman dinero. Kiko Matamoros les ha ayudado, tanto a nivel público como privado, pero advertía que su conflicto es mucho más grave y que solo podrá resolverse en privado. Por ello, cuando Diego en directo en el 'Deluxe' se levantó para darle la mano, su padre decidió marcharse de plató.