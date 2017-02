Matamoros, sobre su no-reencuentro con Diego en el ‘Deluxe’: “Si se entendió como un desplante, no fue mi intención”

Kiko Matamoros ha querido expresarse tras el desplante a su hijo en el ‘Deluxe’. Asegura que no tiene ningún problema en arreglar las cosas con su hijo, pero eso sí, en privado. “Yo no iba a entrar en la historia de la relación con mi hijo porque no me parece que sea lo más acertado”, ha dicho el colaborador. Aun así, ha reconocido que tal vez se equivocó en las formas y ha añadido: “Han pasado cosas muy graves en nuestra relación como para seguir equivocándonos”. ¿Qué opinará Diego al escuchar estas palabras?