Los desplantes de Bárbara Rey a Chelo

Chelo, en su ‘Diario Ché’, ha ido en busca de Bárbara Rey a su pueblo, donde iban a entregarle el premio ‘Máscara de oro’. Pero lo que no se esperaba ella eran los desplantes que recibiría por parte de Bárbara cuando se ha acercado a preguntarle. Ha sido algo que no ha sentado nada bien a la colaboradora, incluso ha roto a llorar por ello, pero no se ha quedado callada: “Creo que te lo mereces y si tú no quieres hablar conmigo lo siento, felicidades (…) este es tú fracaso pero es un éxito de ‘Diario Che’”.