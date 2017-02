Macarena: “Yo estoy completamente enamorada de Rafa”

Terelu Campos se ha montado en ‘La caravana del amor’ de ‘Sálvame’ y ha ido en busca de Macarena para saber su versión sobre lo sucedido. Ella ha sido muy amable con la colaboradora y ha accedido a contestarle sin ningún problema: “Yo estoy enamorada de Rafa completamente, él es el hombre de mi vida y quiero que me siga haciendo muy feliz”. Y ha añadido: “Si ha visto algo que no le ha gustado quiero que sepa que estoy arrepentida, pero no le he sido desleal en ningún momento”.