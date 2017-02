Las Mellis, sobre la amistad de Isabel Pantoja y Luis Rollán: "Estamos indignadas"

El perdón de Isabel Pantoja a Luis Rollán ha dado mucho que hablar y ha llegado a enfadar a Las Mellis: “Estamos indignadas, no entendemos nada. Lo que no puedo es con la injusticia y con la falsedad”. Creen que Anabel Pantoja está de por medio y es la culpable de que se haya dado este acercamiento. “Nos vamos a mantener en el sitio, no vamos a mendigar la amistad de nadie”, han dicho ellas.