Rafa Mora se derrumba: “Pensaba que Macarena era mi alma gemela”

Rafa Mora no acaba de creerse que su chica le haya omitido cosas de las que han pasado su ex. No cree que le haya sido desleal, pero no entiende que le haya mentido y le haya dejado enfrentarse con su ex sin reconocer algunas cosas. “Creo que no me merezco esto”, ha confesado Rafa, al borde de las lágrimas: “Me considero un chico especial y pensaba que Macarena era mi alma gemela”.