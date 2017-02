Belén Esteban, de la novia de Rafa Mora: “Si lo tengo tan claro, me hago un PoliDeluxe”

Rafa Mora y Macarena viven una intensa crisis. A ella se le acusa de serle desleal y él lo vive con intensidad, pero el comportamiento de ambos se está cuestionando. Belén Esteban se cree a Rafa, pero no entiende a Macarena, que asegura haber sido leal a su pareja: “No me gustó nada, si yo lo tengo tan claro, me hago un polígrafo”.