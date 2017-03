Rafa Mora: "Conocí en una fiesta a Laura Matamoros y pensé: ¡Qué mujer más bonita!"

Rafa Mora ha confesado que no sería capaz de estar con la hermana de un amigo: “Cada uno tenemos nuestros códigos”, y ha contado lo siguiente: “Yo cuando era más jovencito y estaba soltero, conocí en una fiesta a Laura Matamoros y pensé: ¡Qué mujer más bonita! Pero cuando me dijeron de quien era la hija ya la miré con otros ojos”. Kiko Matamoros se lo ha tomado bien: “A mí no me hubiese importado en absoluto”.