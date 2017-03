J.J: “Mientras mi pareja me haga feliz, entiendo que alguna vez tenga su ‘diversión”

¿Existen las relaciones abiertas? Ese ha sido el tema que Chelo les ha propuesto a J.J. y Mª Teresa para que den sus opiniones al respecto. Todo ha venido porque un chico con novia se presentó en ‘First Dates’ para encontrar pareja. Mª Teresa lo tiene claro, es algo que no puede salir bien: “Creo que las parejas abiertas no acaban funcionando bien”. Sin embargo Jorge lo apoya y ha confesado lo siguiente: “Mientras mi pareja me haga feliz, entiendo que alguna vez tenga sus momentos de ‘diversión’ (…) mientras yo no me entere me da igual”.