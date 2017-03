¡Locura con 'El Tekila'! Belén Esteban, Jorge Javier, Mila y el público lo dan todo 🕺

Después de proclamarse ganador de 'Got Talent', 'El Tekila' visitaba 'Sálvame' para hablarnos de su experiencia en el programa y subirse a un coche con María Teresa Campos al volante. Pero no, el surrealismo no acababa ahí: el momento top lo vivimos con su actuación en directo, en la que el artista lo daba todo en plató... ¡acompañado de Belén Esteban, Mila Ximénez, Jorge Javier Vázquez y parte del público del programa!