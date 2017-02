A.Carrillo: “Yo he llegado a dormir en el suelo”

‘Sálvame’ nos muestra un adelanto de lo que contará Alba Carrillo en el ‘Deluxe’. La modelo ha confesado entre otras cosas que llegó a dormir en el suelo y que no se sentía valorada por Feliciano. “No entendía esa inapetencia absoluta (…) al final me hacía sentir que no era atractiva”, ha dicho ella. Además, ha asegurado que en la relación la voz cantante la llevaba el hermano de él: “Llegó a falsificar mi firma”.